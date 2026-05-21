In Villacher Stadtteil St. Leonhard soll aus einem seit Jahren leer stehenden ehemaligen Billa-Markt eine Kindertagesstätte werden. Schon im Herbst 2025 wurden die Pläne bekannt, jetzt wurde der Eröffnungstermin für März 2027 fixiert. Trägerin ist das Hilfswerk Kärnten, entstehen sollen in den nächsten Monaten 30 Betreuungsplätze.

Bildungsreferentin und Vizebürgermeisterin der Stadt Villach, Sarah Katholnig (SPÖ), ordnet das Projekt in die Villacher Bildungsoffensive ein: „Wir investieren im Rahmen der Villacher Bildungsoffensive in den Ausbau der Kinderbetreuung und schaffen in Kooperation mit privaten Anbieterinnen und Anbietern bis zum Schuljahr 2027/2028 500 zusätzliche Betreuungsplätze. Durch solche Projekte wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter gestärkt. Das ursprüngliche Ziel zu Beginn der Legislaturperiode war die Schaffung von 100 zusätzlichen Betreuungsplätzen. Dieses Ziel werden wir fünffach übertreffen.“

Umbau statt Leerstand

Das Hilfswerk budgetiert für das Projekt rund eine Million Euro. Die Innenfläche soll 316 Quadratmeter umfassen, außen sind rund 400 Quadratmeter Spielfläche geplant. Dafür wird ein Teil des Gebäudes abgetragen, um Grünfläche zu schaffen. Die Stadt zahlt laut Öffentlichkeitsarbeit einen jährlichen Zuschuss in Höhe des Abgangs, geregelt im Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Die Unterstützung für private elementare Einrichtungen ist von 650.000 Euro auf knapp fünf Millionen Euro pro Jahr gestiegen.

Ebenfalls gestiegen ist der Bedarf an Personal. In Villach ist die Nachfrage nach ausgebildeten Elementarpädagoginnen und -pädagogen sehr hoch. Im Rahmen des Bafep-Kollegs gibt es in Villach dafür eine eigene Ausbildungsoffensive mit viersemestriger Ausbildung. Das Kolleg startete im Herbst 2024, im heurigen Herbst tritt der erste Jahrgang zur Diplomprüfung an. Bewerbungen für Jobs in der neuen Kita sollen ab Herbst über das Hilfswerk laufen. In Vassach geht ein weiteres Hilfswerk-Projekt mit ebenfalls 30 Plätzen in die finale Phase, die Eröffnung ist für den heurigen Herbst geplant.