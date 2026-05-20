Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt folgte am 22. April auf Facebook einem Link namens „Handmade“, um einen kleinen Zuverdienst für Heimarbeiten – wie etwas Kugelschreiber zusammenzubauen – zu lukrieren. Sie wurde sogleich von vermeintlichen Mitarbeitern der Firma kontaktiert und wurde aufgefordert, probeweise Überweisungen auf ein Konto zu tätigen.

Daraufhin erhielt sie auch zwei geringe Rücküberweisungen auf ihr Konto, um den Schein der Echtheit zu wahren. Bis der Frau klar wurde, dass es sich um einen Betrug handelt, folgten insgesamt 13 Überweisungen auf das Konto der unbekannten Täter. Dabei entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.