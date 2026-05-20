„Ich will!“ – Hände werden energisch in die Luft gestreckt – „Bitte ich will! Ich möchte so gerne!“ Flehend und mit großen Kulleraugen blicken 216 Kinder den vier Ehrenamtlichen der Rettungshundebrigade ins Gesicht. Ein großer Halbkreis bildet sich um die vier und ihre Hunde am Sportplatz, gleich hinter der Polizeiinspektion in Weiz.

Der Kinderpolizeitag findet jährlich mit den dritten Klassen der Volksschulen aus Weiz und den Umlandgemeinden statt. „Die Hunde sind immer das Highlight“, erzählt Inspektorin Anja Birchbauer, die gemeinsam mit ihren Kollegen Jürgen Schinagl den Tag organisierte.

Denn ausgewählte Kinder dürfen sich mit den Mitgliedern der Hundestaffel auf den Boden legen. Der Hund macht sich dann auf die Suche nach ihnen und zeigt durch lautes Gebell seinem Hundeführer an, die Gruppe gefunden zu haben – Streicheleinheiten im Nachgang inklusive.

Zurück am Gelände der Polizeiinspektion warten auf die Kids unterschiedliche Stationen. So nehmen sie sich die Fahrzeuge genauer unter die Lupe, auch jenes des Roten Kreuzes, besuchen den Kriminaldienst und dürfen gar für einen Augenblick hinter Gitter.

„Das ist aber kein Gefängnis, sondern ein Verwahrungsraum“, erklärt Anja Birchbauer den Kindern, die ganz aufgeregt Fragen stellen: Wie kommt man da rein? Wie lange muss man dort bleiben? Und bekommt auch etwas zu essen?

„Die Menschen, die hier verweilen, sagen uns, was sie gerne zu essen hätten. Am meisten wird Pizza oder Kebab bestellt. Das Essen müssen sie natürlich selbst bezahlen“, verrät Birchbauer. Bei jeder Station können sich die Kinder einen Stempel abholen und bekommen zum Schluss noch eine Urkunde überreicht.