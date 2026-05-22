Das Gesetz ist fertig. Und doch ist es bis zum Beschluss wohl noch ein weiter Weg. Das von Pflegereferentin, Landesrätin Beate Prettner, und ihrer Abteilung (SPÖ) ausgearbeitete Papier beinhaltet zwei wesentliche Veränderungen. So wesentlich, dass sie vom Koalitionspartner ÖVP nicht mitgetragen werden können. Da wäre die in den vergangenen Wochen viel diskutierte „Gemeinnützigkeit“ – sprich: keine Gewinne mehr - als Bedingung für neue Verträge. Und die „Verordnungsermächtigung für die Nebengebühren“. Hinter dem Begriff versteckt sich in erster Linie der Einzelzimmerzuschlag, den die SPÖ so schnell wie möglich gedeckelt sehen möchte.

Wie bei den Kindergärten?

Die ÖVP sieht in beiden Maßnahmen eine Gefahr für die Versorgungssicherheit der zu Pflegenden. Immerhin seien gut 2600 Pflegebetten in Kärnten privat, also gewinnorientiert. „Die SPÖ führt hier eine vorgeschobene Ideologiediskussion. Wenn es hart auf hart kommt, stellt uns das vor große Probleme, wenn plötzlich Pflegeplätze wegfallen werden. Wir werden in Zukunft mehr davon brauchen und nicht weniger“, sagt ÖVP-Klubobmann Markus Malle. Man wolle den Betroffenen ohne Bett und ihren Angehörigen nicht irgendwann sagen müssen: „Pech gehabt, aber die SPÖ wollte ihren Grundsatz durchsetzen.“ Ähnliches habe man schon bei den Kindergärten erlebt, heißt es.

Was die Gebühren betrifft, scheinen Annäherungen wahrscheinlicher. „Es gibt Heimbetreiber, die hier sehr kreativ unterwegs sind. Ich verstehe die Idee, dem einen Riegel vorschieben zu wollen“, sagt Malle, der im neuen Gesetz aber einen Freibrief für die zuständige Referentin sieht, um alle Gebühren nach ihren Wünschen festlegen zu können. Die SPÖ würde nicht bedenken, welche Folgen ihre Pläne haben könnten. Vereinfacht gesagt: Könnte sich jeder ein Einzelzimmer leisten, wäre die Nachfrage größer als das Angebot.

Das Koalitionsklima bei Gesetzesverhandlungen war schon deutlich besser, als es bei der Pflege der Fall ist. Aufseiten der ÖVP macht man das auch an den vielen neuen Köpfen fest, die aufseiten der SPÖ nun Teil der Verhandlungen sind und versuchen würden, Druck auf den „kleinen Partner“ aufzubauen. „Ich glaube nicht, dass das die SPÖ als Ganzes ist. Einige denken schon zu sehr an die Landtagswahl“, sagt ein Mitverhandler.

Geld für Mitarbeiter

Koalitionsunabhängig verlaufen die Gespräche zum sogenannten „Sockelbetrag“. Also wie viel Geld die Betreiber pro Bett bekommen. Hier schwebt dem Land eine Angleichung der Summe an das Personal vor. „Hin und wieder kommt es vor, dass der vorgegebene Personalschlüssel nicht erfüllt wird. In Zukunft sollen nur noch jene Personalkosten abgerechnet werden, die auch tatsächlich angefallen sind“, heißt es dazu aus dem Büro Prettner.