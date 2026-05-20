Nun ist es fix: Ab Mai 2027 wird es neue Zugverbindungen zwischen Wien und Bad Aussee geben. Diese wird aber nicht von den ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) angeboten, sondern von einem neuen, privaten Bahnanbieter: Silverstar Railways. Das Wiener Unternehmen wurde 2024 gegründet und wird vom 32-jährigen Patrick Kröll geführt, der früher bei den ÖBB war.

Details zur Wien-Salzkammergut-Strecke wurden am Dienstag bekannt gegeben. Die Strecke wird von 1. Mai bis 30. September 2027 jeden Dienstag und Donnerstag befahren. Der Zug startet um sechs Uhr morgens am Wiener Hauptbahnhof und fährt dann über St. Pölten, Linz, Gmunden, Bad Ischl und Hallstatt nach Bad Aussee, wo er um 10.55 Uhr ankommt. Zurück nach Wien geht es dann über dieselbe Strecke mit Start um 18.27 Uhr in Bad Aussee.

Der kleine Bahnhof im idyllischen Bad Aussee © KLZ / Iris Hödl

„Stilvolle“ Reise durchs Salzkammergut

Wenn man die Strecke mit den ÖBB fährt, muss man aktuell meistens in Attnang-Puchheim (Oberösterreich) umsteigen. Eine Geduldsprobe für Touristen und Tagesausflügler – sind das Salzkammergut und das Ausseerland bei den Wienern doch sehr beliebt. Es gibt allerdings auch eine Direktverbindung zwischen Wien Westbahnhof und Bad Aussee, die täglich bespielt wird: Hinfahrt mit Start um 7.45 Uhr in Wien, Rückfahrt um 16.42 Uhr.

Die Fahrtzeit bei Kröll dauert auch länger – fast fünf Stunden – im Vergleich zur ÖBB-Verbindung, die rund dreieinhalb Stunden dauert. Kröll will das Reisen aber mehr zum „Erlebnis“ machen. Mit Silverstar Railways soll man „stilvoll und komfortabel“ durch das Salzkammergut befördert werden – mit Blick auf Seen, Berge und historische Orte. Zudem gibt es nur erste Klasse, die Zugeinrichtung ist sehr elegant gehalten.

Modernste Lokomotiven, weitere Strecken in Planung

Die Lokomotiven, die Kröll aktuell geleast hat, sind Siemens Vectron, wie man im Ö1-Morgenjournal am Montag erklärt. Sie gehören zu den modernsten aktuell erhältlichen Elektrolokomotiven. Mit den beiden Loks führe er aktuell schon Charterfahrten durch. Monatlich kosten diese den Jungunternehmer 45.000 Euro pro Zugmaschine. Dazu kommen noch etwa Schienenmaut und Parkgebühren an die ÖBB sowie die Stromrechnung.

Der junge Unternehmer plant noch weitere Strecken, etwa nach Italien, Slowenien oder Kroatien. Konkurrenz im Personenverkehr könne langfristig auch die Preise senken, wie Bahnexperte Josef Doppelbauer im Morgenjournal erklärte. In Tschechien seien sie etwa um 50 Prozent gefallen.