Nach dem Brand in einer Wohnung in Wien-Ottakring am Montag schweben ein Zweijähriger und seine dreijährige Schwester weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei stellte unterdessen klar, dass keine Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum stehe. „Somit gibt es keine Ermittlungen gegen die Eltern“, sagte ein Sprecher der APA am Mittwochvormittag. Auch die 14-jährige Schwester der Kleinkinder befindet sich noch mit leichten Verletzungen in einem Spital.

Sie hatte auf ihre Geschwister aufgepasst und dann versucht, das Feuer zu löschen. Laut Landespolizei dürfte der Akku eines Handstaubsaugers das Feuer verursacht haben.

Kinder lagen reglos in Wohnung

Die Einsatzkräfte waren gegen 16.45 Uhr in die Effingergasse gerufen worden. Nachdem Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien in die stark verrauchte Wohnung gelangt waren, durchsuchte ein Atemschutztrupp noch während der Vorbereitung der Löschleitung die Räumlichkeiten. Dabei fanden die Feuerwehrleute die zwei reglosen Kleinkinder in einem Zimmer liegend vor.

Die Kinder wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht und in einem rauchfreien Bereich reanimiert. Beide hatten einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.