„Horn auf, blast an!“ hieß es dieser Tage bei einem großen Jagdhornbläser-Wettbewerb im Grottenhof Leibnitz. Der steirische Jagdschutzverein lud unter dem Motto „Anblasn“ zu einem steirischen und einem internationalen Jagdhornbläser-Wettbewerb mit rund 60 Gruppen. Einen schönen Erfolg erzielte dabei die Jagdschutzverein-Bläsergruppe Knittelfeld unter der Leitung von Hornmeister Johannes König. Mit 723,5 von 800 möglichen Punkten sicherten sich die Hornisten das Leistungsabzeichen in Gold in der Wertungsklasse „Gemischt B“, Schwierigkeitsstufe Mittel. Entsprechend groß war die Freude bei den 15 Musikern, die zwischen 18 und 80 Jahre alt sind.

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