Ein 55-jähriger Klagenfurter fuhr am Dienstag kurz vor 13 Uhr auf der Welzenegger Straße in Klagenfurt und geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beim Versuch zurück auf die richtige Fahrspur zu gelangen, fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei einen Baum.

Daraufhin fuhr er auf einen Parkplatz eines dortigen Supermarktes, wo er ein Verkehrszeichen touchierte. Passanten wurden auf die auffällige Fahrweise des Mannes aufmerksam und verständigten die Polizei. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Verletzt wurde niemand.