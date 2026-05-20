Endlich wieder Schmetterlinge im Bauch! Vanessa Borck (29) schwebt auf Wolke sieben und zeigt sich auf Instagram erstmals mit der neuen Frau an ihrer Seite. Während die Fans völlig aus dem Häuschen sind, sorgt vor allem eine Reaktion für Aufsehen: die von Ex-Frau Ina.

Borck hatte in der TV-Sendung „Princess Charming“ erfolglos eine neue Liebe gesucht. Wer die neue Partnerin der „Let‘s Dance“-Kandidatin ist, verriet sie bislang nicht - man sieht sie auf dem Foto nur von hinten. In „Nessi in Love“ soll sie kommende Woche jedoch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Auch nach der Trennung versteht sich Borck noch gut mit Ina: Diese gratuliert ihr sogar zur neuen Beziehung: „Glückwunsch! Alles Gute für euch!“ Das Ex-Paar bekam 2022 durch Samenspende eine Tochter.