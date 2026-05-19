„Rapunzel – neu frisiert“ sorgt beim Märchensommer Steiermark 2026 für haarsträubende Abenteuer im Hof des Priesterseminars

Mit „Rapunzel – neu frisiert“ zaubert Intendantin Nina Blum beim 12. Märchensommer Steiermark einen echten Klassiker auf die Bühne. Von 22. Juli (Premiere) bis 23. August verwandeln Rapunzel, ihr Prinz Felix und ein geheimnisvolles Chamäleon den Hof des Priesterseminars in Graz wieder in ein magisches Märchenland – und laden Kinder ab 3 Jahren und alle, die Märchen lieben, dazu ein, mit ihnen ein musikalisches Abenteuer zu erleben.

Raus aus dem Turm, rein ins Leben!

Rapunzel, ein Mädchen mit leuchtendem Haar, lebt mit ihrem Chamäleon Lucy in einem hohen Turm. Den Turm zu verlassen ist sehr gefährlich, meint ihr Onkel Tim, der seit ihrer Kindheit für sie sorgt. Prinz Felix und sein widerspenstiges Pferd Ferdinand staunen nicht schlecht, als sie sich verlaufen und auf ein Mädchen und ihr Chamäleon treffen, die seit einer Ewigkeit in einem Turm leben und diesen noch nie verlassen haben. Für den abenteuerlustigen Felix ist dies völlig unvorstellbar und so überredet er Rapunzel, mit ihm gemeinsam die große weite Welt zu entdecken. Gemeinsam mit Lucy, Felix und Ferdinand flüchtet sie raus aus dem Turm und rein ins Leben. Doch es dauert nicht lange und Onkel Tim – eigentlich ein böser Zauberer – ist ihnen auf den Fersen. Denn um Rapunzels Zauberhaar rankt sich ein Geheimnis. Auch dieses Mal sind wahre Märchenfreunde gefragt und das haarsträubende Abenteuer nimmt seinen Lauf ...