Wenn man als gelernter Fahrgast in der Buslinie 351 sitzt und der Lenker auf Höhe Riesstraße/Sender abrupt abbremst, weiß man Bescheid. Und auch an diesem Dienstag trügt das Gefühl nicht: Es staut sich massiv vom Nordosten kommend auf dem Weg ins Grazer Zentrum. Nur „zitzerlweise“ kämpfen sich auch Autolenkerinnen und Autolenker voran, die in der Ragnitz daheim sind.

Von den Morgenstunden an staute es sich © Saria

Wie lange wird noch gearbeitet?

Den Grund für den Stau sieht man letztlich auf dem Riesplatz, direkt nach der Kreuzung und vor dem LKH-Areal: Bauarbeiter markieren ein Quadrat mitten am Asphalt, kurze Zeit später klafft hier ein Loch hinter dem Bagger. Eine fehlerhafte Fernwärmeleitung gelte es zu beheben, heißt es vor Ort. Die Folge: Auf Höhe Riesplatz steht zeitweise nur eine Fahrspur zur Verfügung, daher auch der Stau. Wie lange diese Arbeiten noch dauern, ist am Dienstag noch unklar – Mittwochfrüh sollten Autolenker jedenfalls noch damit rechnen. Und auch Passagiere der Regionalbusse.