Zumindest oberflächlich hat das instabilere Wetter seit vergangener Woche die lang anhaltende Trockenheitsphase im Land etwas gelindert. Immer wieder durchziehende Gewitter haben im bisherigen Mai für eine ausgeglichene Niederschlagsbilanz gesorgt. Doch in den Grundwasserkörpern, deren Pegel über die vergangenen Monate in großen Teilen der Steiermark tief abgesunken sind, ist das Nass bisher kaum angekommen. „Im Ennstal, im Murtal und in der Südsteiermark sehen wir zwar einen minimalen Anstieg beim Grundwasser, teilweise liegen die Pegel aber immer noch bei den Niedrigstständen für diese Jahreszeit“, sagt Sebastian Wiesmair vom Landesreferat für Hydrografie. Besser ist die Lage nur in der Weststeiermark und etwas weiter im Osten.

Um die Grundwasserstände substanziell zu heben, reichen kurzfristige Starkniederschläge nicht aus. Diese fließen teils an den Oberflächen ab, bevor sie versickern können, oder werden direkt von der Vegetation aufgesogen. „Nötig wäre ein Landregen über mehrere Tage hinweg“, sagt Wiesmair.

Grundwasser wird sich künftig um bis zu ein Viertel dezimieren

Genau solche Regenphasen werden im Land aber immer seltener. Der Klimawandel führt zu neuen Niederschlagsmustern, begünstigt lange Trockenphasen und kurze, starke Regenfälle. In Summe versickert dadurch weniger Wasser in tiefe Bodenzonen, was die Grundwasserbildung hemmt, wie die Autoren des druckfrischen österreichischen Klimastatusbericht 2025 feststellen. Die Forscher erwarten, dass bis 2050 bis zu 23 Prozent der verfügbaren Grundwasserressourcen Österreichs schwinden, was besonders in intensiv genutzten Regionen zu saisonalen Engpässen führen könne. „Um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, sind vorausschauendes Wassermanagement, Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen und konsequenter Klimaschutz dringend erforderlich“, sagt Herbert Formayer, Meteorologe an der Boku Wien und wissenschaftlicher Leiter des Berichts.

Deutlich geringer als üblich ist auch die Wasserführung der steirischen Flüsse, was auch die Stromproduktion aus Wasserkraft in diesem Frühjahr deutlich hemmt. Besonders betroffen ist hier die Oststeiermark, unterdurchschnittliche Wasserführungen gibt es derzeit allerdings flächendeckend im ganzen Land inklusive der Hauptflüsse Mur, Mürz und Enns. Auch hier wäre länger anhaltender Regen nutzbringend.