Die spanische Polizei hat am Dienstag Jonathan Andic (44) als Verdächtigen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord an seinem Vater, dem Eigentümer von Mango, Isak Andic, festgenommen. Das berichten spanische Medien.

Fast ein Jahr nach dem Tod des Gründers der spanischen Modekette Mango bei einer Wanderung begann die Polizei im Herbst 2025 wegen vorsätzlicher Tötung zu ermitteln. Als Hauptverdächtiger galt der Sohn, so die Nachrichtenagentur AFP: Die Ermittler gingen nicht mehr von einem Unfall von Isak Andic aus und hätten seinen Sohn ins Visier genommen. Das hatte die spanische Zeitung „El País“ unter Berufung auf „mehrere gut informierte Quellen“ berichtet.

Tragischer Unfall oder doch ein Verbrechen?

Andic war Mitte Dezember 2024 im Alter von 71 Jahren gestorben. In spanischen Medien war damals von einem tragischen Unfall während einer Wanderung im Familienkreis in der Montserrat-Gebirgskette in der Region Katalonien die Rede.

„El País“ berichtete, zum Zeitpunkt des tödlichen Sturzes habe sich nur sein Sohn in seiner Nähe aufgehalten. Dessen Aussage habe bei den Ermittlern Verdacht geweckt. „Der Zeuge hat sich widersprochen, Dinge im Unklaren gelassen und Vorgänge beschrieben, die nicht zusammenpassen“ mit den Ermittlungsergebnissen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Überdies habe Andics Partnerin, die Profi-Golferin Estefania Knuth, „das schlechte Verhältnis zwischen Vater und Sohn“ betont.

Ermittler werten Handydaten aus

Die in Barcelona erscheinende Zeitung „La Vanguardia“ berichtete ebenfalls unter Berufung auf „gut informierte Quellen“, dass der Sohn in dem Fall seit September nicht länger als Zeuge, sondern offiziell als Verdächtiger eingestuft werde. Die Ermittler werteten demnach die Daten seines Mobiltelefons aus. Ein Sprecher der Familie erklärte zu den Berichten, diese vertraue auf „ein sehr baldiges Ende des Verfahrens und den Nachweis der Unschuld“ des Familienmitglieds.