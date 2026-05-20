Das Ministertreffen des Europarates hat am 15. Mai in Chișinău, der Hauptstadt des Vorsitzlandes Moldawien, eine politische Deklaration zum System der Europäischen Menschenrechtskonvention verabschiedet. Diese kann als ein Pyrrhussieg derjenigen Mitgliedsstaaten, darunter auch Österreichs, die eine Neuinterpretation der Konvention im Migrationskontext angestrebt hatten, gesehen werden.

Der österreichische Bundeskanzler war ja im Mai 2025 Mitunterzeichner eines offenen Briefes, der eine Änderung der Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gefordert hatte, um Abschiebungen zu erleichtern, auch wenn dem das Recht auf Familie und sogar das Verbot unmenschlicher Behandlung entgegenstanden. Die nun nach gründlicher Vorarbeit verabschiedete Deklaration bekräftigt die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Gewährleistung aller Menschenrechte auf Grundlage der Nichtdiskriminierung.

Zwar zeigt die Erklärung Verständnis für Probleme der Mitgliedsstaaten mit Migrationsfragen einschließlich des Problems von Abschiebungen. Entgegen dem Argument, dass die aus dem Jahr 1950 stammende Konvention teilweise überholt sei, verweist die Deklaration jedoch darauf, dass diese vom Gerichtshof im Lichte aktueller Realitäten interpretiert und an neue Herausforderungen wie etwa Massenankünfte oder die Instrumentalisierung der Migration für politische Zwecke angepasst werde.

Als Ergebnis wird die Unabhängigkeit des Menschenrechtsgerichtshofs bei der Interpretation der Konvention bekräftigt. Nicht zuletzt aufgrund der massiven Kritik aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft ist es gelungen, die Integrität der Menschenrechtskonvention zu bewahren.

Wolfgang Benedek ist Professor für Völkerrecht im Ruhestand an der Universität Graz.