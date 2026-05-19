Seit 55 Jahren entfacht das Team von „Geschenkskorb“ im WEZ Bärnbach Freude am Schenken. Die Inhaberin Renate Wirth hat den Geschenkeladen vor 20 Jahren von ihrem Onkel Josef Wirth übernommen. „Ich habe damals schon einige Jahre im Unternehmen mitgearbeitet und bin dann hängen geblieben“, erzählt sie. Gemeinsam mit einer Angestellten bietet sie ihren Kundinnen und Kunden Geschenke für jeden Anlass.

Ob zur Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, zum Geburtstag, Schulbeginn, zu Ostern oder Weihnachten. Über Geschenke freuen sich die Menschen das ganze Jahr über. „Lediglich im Jänner und Februar gibt es eine kleine Verschnaufpause. Das heißt, man arbeitet häufig nicht 30 oder 40, sondern 60 Stunden pro Woche. Das muss man mögen, aber ich kann mir die Arbeits- und Freizeit gut einteilen“, sagt Renate Wirth, die für ihre Kunden häufig die Extrameile geht. „Einmal wollte jemand einen Skifahrer als Aufsteller verschenken, also habe ich den Skianzug selbst gestrickt“, erzählt sie.

Renate Wirth legt großen Wert darauf, dass sich ihre Kundinnen und Kunden im Laden wohlfühlen © Robert Cescutti

Packerl werden weltweit verschenkt

Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur ihr Geschenkeladen durch den WEZ-Umbau verändert, sondern auch das Kaufverhalten der Menschen. „Sie sparen mehr und rennen selbst für ein Billet in zehn verschiedene Geschäfte, um die Preise zu vergleichen“, sagt Wirth. Besonders geschätzt wird ihr Service, mitgebrachte Geschenke originell zu verpacken. Viele davon werden transporttauglich gemacht und in die ganze Welt verschickt. „Etwa nach Amerika oder Australien. Ich bin auch schon auf eine Leiter gestiegen, um ein sehr großes Geschenk in Cellophan zu verpacken“, so Wirth.

Auf Wunsch stellt die Voitsbergerin Geschenkkörbe und Pakete individuell zusammen. Im Sortiment hat sie auch eine große Auswahl an Dekoartikeln. „Wenn 60- bis 80-Jährige ihren Geburtstag feiern, dann dekorieren sie viel mehr als 18-Jährige“, weiß sie aus Erfahrung. Im Laden sind außerdem Gutscheine für das Weststeirische Einkaufszentrum erhältlich.

Zum Jubiläum gratulierten Vertreter der Stadtgemeinde und der WKO-Regionalstelle Voitsberg © Robert Cescutti

Persönliche Wunschliste

Das 55-jährige Bestehen des Geschäfts wurde kürzlich im kleinen Rahmen gefeiert. Mit welchen Geschenken man Renate Wirth zu besonderen Anlässen eine Freude bereiten kann? „Ich darf immer eine Liste schreiben und mag praktische Dinge“, sagt sie. „Aber ich kann mich über jedes Geschenk freuen und weiß immer etwas damit anzufangen.“ Und ganz allgemein: Am allerschönsten sind Geschenke, wenn sie von Herzen kommen – oder aus dem eigenen Laden stammen.