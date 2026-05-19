Am Montagnachmittag war eine 40-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem dreijährigen Sohn im Pkw in Göttelsberg Richtung Zattach unterwegs. Ein Lkw-Lenker war zur selben Zeit im Auweg in Mortantsch Richtung Weizer Stadtgebiet unterwegs und dürfte den Pkw übersehen haben. Es kam am Zattachweg in Mortantsch zu einer Kollision.

Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Graz gebracht. Sowohl das Kind als auch der Lkw-Lenker blieben unverletzt. Die Stadtfeuerwehr Weiz war mit 24 Mitgliedern im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz waren das Rote Kreuz, die Polizei und ein Abschleppdienst.