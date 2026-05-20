Die Reinigung von Fassaden kann sehr aufwändig und teuer sein. Vor allem wenn Gerüste oder Hebebühnen zum Einsatz kommen. Genau an diesem Punkt setzt das Veldener Unternehmen Tidly Drones GmbH Austria an. Mit einer Weiterentwicklung bestehender Drohnentechnologie können verschiedene Oberflächen wie Glas oder Putz gründlich gereinigt werden. „Je nach Fassade wird das richtige Reinigungsmittel von der Drohne aufgebracht und nach einer Einwirkzeit mit hochtemperiertem Osmosewasser wieder abgewaschen“, erläutert Geschäftsführer Thomas Schneeberger. Das Osmosewasser kennen viele aus den Autowaschstraßen. Es sorgt dafür, dass auf den Flächen keine Schlieren oder Tröpfchen zurückbleiben.

Die Lanze der Drohne wird über einen Hochdruckschlauch, der mit dem Wagen verbunden ist, sowohl mit Reinigungsmittel als auch mit Wasser versorgt. Sogar Algen können mit dieser Anwendung vom Putz entfernt werden. Allerdings kommen dafür chlorhältige Mittel zum Einsatz, die mit Matten aufgefangen werden und abgepumpt werden, um Grundwasser und Natur zu schützen.

Vier Teams im Einsatz

Aktuell hat Tidly Drones österreichweit vier Teams im Einsatz. Die neun Kilogramm schweren Drohnen werden ausschließlich von ausgebildeten Drohnenpiloten gesteuert. Denn es ist sowohl Fingerspitzengefühl als auch Können gefragt. Immerhin werden neben den Fassaden auch Raffstores und die Flächen von PV-Anlagen gereinigt. „Da die Reinigung berührungslos erfolgt, ist sie besonders schonend“, sagt Schneeberger.

Gegenüber bisherigen Reinigungsmethoden von Büro- sowie Firmengebäuden und Industriehallen ist jene mit Drohnen deutlich schneller und kostengünstiger, weil unter anderem der Aufbau eines Gerüsts entfällt und auch keine Hebebühne nötig ist. In einer Stunde können bis zu 500 Quadratmeter Fläche gereinigt werden, ohne die Nutzung des Gebäudes zu beeinträchtigen. Die Maximalhöhe liegt aktuell bei rund 80 Metern. Für Privathäuser hat das Unternehmen derzeit noch kein Angebot, allerdings wird an einer neuen Methode der Dachreinigung gearbeitet, die infolge für Private von Interesse sein könnte.