Kleine Zeitung Gespräch über Österreich, die EU und die Welt Presented by Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Die Welt verändert sich rasant – Kriege, Krisen und neue Herausforderungen betreffen auch Österreich und Europa. Welche Chancen und Risiken bringt diese Zeit mit sich? Welche Rolle spielt unser Land künftig dabei? Wie entwickelt sich die Europäische Union in einer multipolaren Weltordnung? Sprechen Sie darüber direkt mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in offener Atmosphäre. Bringen Sie ihre Sichtweisen und Fragen ein. Im Mittelpunkt steht ein unkomplizierter Austausch.

Mit freundlicher Unterstützung von: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten