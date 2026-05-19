Die Menschen investieren wieder – sowohl im privaten Wohnbau als auch im Unternehmensbereich. Diesen positiven Trend spürt man bei der Steiermärkischen Sparkasse in der Nordsteiermark deutlich. Mitten in dieser wirtschaftlichen Aufbruchsstimmung übernahm Petra Frewein mit Mai die Regionalleitung und folgte damit auf Heinz Walcher, der über Jahrzehnte prägend tätig war. Die gebürtige Rottenmannerin ist seit mehr als 20 Jahren bei der Sparkasse tätig, war zuletzt im Großkundenbereich verantwortlich.

Nun übernimmt sie die Region mit 13 Filialen, 62 Mitarbeitenden und mehr als 45.000 Kunden. „Wir begleiten Kunden vom Schulkindalter an in allen Lebenslagen“, sagte sie bei einem Pressetermin am Montag. Ein wichtiges Thema sei etwa das Eigenheim, aber auch die Altersvorsorge. „Das ist ein unterschätztes Thema in Österreich“, ergänzt Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl. Es sei ratsam, sich etwas aufzubauen und sich nicht darauf zu verlassen, dass der Staat das später regeln würde.

Weniger aber anspruchsvollere Filialbesuche

Bei der Beratung setzt man auf die Verbindung aus persönlichen Terminen und Digitalisierung. Mehr als 70 Prozent der Privatkunden würden bereits die Plattform „George“ nutzen, gleichzeitig werden jährlich über 15.000 persönliche Beratungsgespräche geführt.

Die Menschen würden insgesamt seltener in die Filiale kommen, hätten dafür aber mehr Ansprüche, erklärt Kröpfl. „Durch die technischen Möglichkeiten recherchieren die Leute mehr selbst vor und eignen sich ein gewisses Finanzwissen an. Umso größer ist dann die Erwartung, dass in der Bank nochmal was anderes angeboten wird.“ Schlussendlich hänge es aber von der Frequenz ab, wie lange welche Filialen bestehen bleiben.

Menschen investieren wieder

Wirtschaftlich sieht sich die Region breit und stabil aufgestellt. Der touristische Fokus habe ihr besonders in die Karten gespielt, sagt Frewein. „Der Tourismus ist oft weniger konjunkturabhängig, weil die Menschen auch in schwierigen Zeiten Urlaub machen wollen“, erklärt sie.

Auch der Wohnbau zieht wieder an. Über 50 Millionen Euro an Wohnkrediten wurden zuletzt über die Direktberatung vergeben. Die Leute würden sich nach höheren Gehaltsabschlüssen und mehr Zuversicht nun wieder an Investitionen heranwagen, sagt Frewein. Im Firmenkundenbereich verzeichnete die Region zuletzt ein Wachstum von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein „besonderer“ Erfolg, wie Kröpfl betont. Innerhalb der Sparkasse sei die Region damit mit Abstand die stärkste gewesen.