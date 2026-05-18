Es ist eine lange Liste an Delikten, welche die Polizei einer Bande an Jugendlichen aus dem Mürztal zur Last legt: 14 Straftaten sollen die jungen Männer im Dezember begangen haben, darunter (absichtliche) schwere Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung.

Konkret soll sich die Gruppe im Alter zwischen 16 und 18 Jahren teils über Messenger-Dienste und soziale Medien verabredet haben, um Personen zu provozieren, anzugreifen und zu verletzen. Alle Opfer waren männlich, die Attacken erfolgten offenbar wahl- und grundlos gegenüber den erstbesten Personen, die den Jugendlichen über den Weg liefen, heißt es von der Polizei. Mit der Herkunft der Opfer hätten die Angriffe nichts zu tun gehabt, auch sonst konnte kein konkretes Motiv festgestellt werden.

Mit Fäusten und Tritten verletzt

Die ersten Vorfälle ereigneten sich in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember vor einem Tanzlokal in St. Marein im Mürztal. Dort schlugen die Täter mit ihren Fäusten auf ihre Opfer ein und traten jene, die am Boden lagen. Eine Woche später kam es kurz vor Weihnachten offenbar zu ähnlichen Vorkommnissen. Ein Opfer wurde vor einem Café in St. Marein schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Schneller Ermittlungserfolg

Die Polizei St. Marein nahm daraufhin die Ermittlungen auf und konnte bereits in jener Dezembernacht erste Tatverdächtige ausforschen. Diese wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. „Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden Videoaufnahmen aus Lokalen und von Mobiltelefonen sichergestellt sowie zahlreiche Zeugen einvernommen“, schildert die Polizei.

Dadurch konnten schließlich alle neun Tatverdächtigen ausgeforscht und die Straftaten zugeordnet werden. Die Jugendlichen zeigten sich bei ihren Einvernahmen weitgehend geständig. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzungen wurden unter anderem auch Kleidungsstücke der Opfer beschädigt, woher der Vorwurf der Sachbeschädigung stammt.