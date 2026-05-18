Über seine Erinnerung lässt der Mann nichts kommen: „Herr Richter! Ich bin sehr gut unterwegs, was mein Gedächtnis betrifft.“ Just dieses so starke Gedächtnis hat dem Kroaten nun einen Prozess wegen Verleumdung gebracht. Denn der Mann soll einer Richterin des Grazer Straflandesgerichts vorgeworfen haben, Protokolle zu seinem Nachteil manipuliert zu haben.

Die Vorgeschichte: Zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen fortgesetzter Gewaltausübung wurde der Kroate vor zwei Jahren in Graz verurteilt, die Opfer waren seine Kinder. Während dieser Verhandlung hat der Mann den schwerwiegenden Verdacht der Manipulation deponiert, laut Staatsanwaltschaft von „korrupten Protokollen“ gesprochen. Deretwegen sei er schließlich angeklagt worden. Die Protokolle sind bereits im Jahr 2018 entstanden, als seine Kinder zu den Übergriffen durch ihren Vater kontradiktorisch einvernommen worden sind.

Manipuliert? Wegen Verleumdung angeklagt

Am Montag musste die Richterin in den Zeugenstand. „Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen das diktiert, was gesagt worden ist“, erklärt sie. – „Haben Sie im Protokoll etwas hinzugefügt oder ausgelassen?“, fragt Richter Raimund Frei. – „Ich habe damals extra alle Zeugen an einem Tag geladen. Eigentlich zum Vorteil des Angeklagten, um Absprachen der Zeugen zu verhindern“, sagt die Richterin über die etwa neunstündige Einvernahme. Selbstverständlich hätten sowohl der Angeklagte als auch sein Anwalt damals Fragen stellen können.

„Können Sie sich an die Richterin erinnern?“, prüft der Vorsitzende das Gedächtnis des Angeklagten. „Nein“, sagt dieser. Die Zeugin hilft ihm weiter. „Ich war im Ermittlungsverfahren zuständig.“ – „Aha! Sie sind das, die die Kinder im Zimmer befragt hat. Ich sah Sie nur über den Bildschirm.“ Problem: Die Richterin kam mehrmals in den Verhandlungssaal. Daran hat der Kroate keine Erinnerung: „Nein, ich hab‘ sie nie live gesehen.“

Anwalt im Zeugenstand

Live in den Zeugenstand muss auch sein ehemaliger Anwalt. Dem Juristen ist seinerzeit nichts beim Protokoll aufgefallen. „Hätte mein damaliger Mandant gesagt, dass etwas nicht passt, hätte ich das selbstverständlich geltend gemacht. Außerdem: Wäre von der Richterin etwas anders diktiert worden, als gesagt wurde, hätte ich sofort eingegriffen. Da ist ja meine Aufgabe.“

Weil sich noch vier weitere Personen an die seinerzeitigen Einvernahme erinnern müssen, wird vertagt.