Was am Samstag groß gefeiert wird, fand seine Anfänge im Jahr 1951. Es war damals, als sich engagierte Reichenauerinnen und Reichenauer zusammenschlossen und eine Dorfgemeinschaft gründeten. Diese umfasste eine Laienspielgruppe, eine Volkstanzgruppe sowie einen musikalischen Zweig.

Ilse Zwittnig leitete damals den gemischten Chor, ihr Gatte Walter den Männerchor. Als erster Obmann wurde Josef Mathiesl gewählt. Der reine Männerchor wurde im Laufe der Zeit aufgelöst und der gemischte Chor wurde zum musikalischen Aushängeschild. Worauf man noch immer voller Stolz zurückblickt, war die Aufführung des „St. Lorenzener Hirtenspiels“ im Advent 1952.

Eine beachtliche Leistung war die Aufführung des „St. Lorenzener Hirtenspiels“, im Advent 1952. Vorgetragen wurde das Hirtenspiel nicht nur einmal, sondern gleich in mehrfacher Aufführungen an verschiedenen Orten in Reichenau. Gemeinsam mit den Sängern wurden zudem „Kärntner Abende“ und „Bunte Abende“ veranstaltet. Einen starken Aufwind erlebte die Musik mit dem Eintreten von Ingeborg Steinwender als Chorleiterin im Jahr 1979. Es war auch zu dieser Zeit, als der erste Tonträger aufgenommen wurde.

Unter Hannes Pirker als Obmann, von 1981 bis 1995, kam erneut frischer Wind. So entsprangen die Anschaffung der Obergurktaler Männertracht oder die Dorfabende seiner Idee. Letztere fanden unter dem Motto „Hallo Nachbar“ statt, wobei jeder Nachbar eine umliegende Gemeinde war. Trotz aller Höhen kam es zu dieser Zeit zu Abspaltungen in der Dorfgemeinschaft, bis nur mehr der Chor übrig blieb. 2001 wurde Michael Ragoßnig zum Obmann gewählt, der das Amt auch noch bis heute bekleidet. Die letzte große Veränderung gab es 2005, als man sich von der Bezeichnung der Dorfgemeinschaft trennte. Dies war die Geburtsstunde der Singgemeinschaft Nockklång Patergassen.

Die Singgemeinschaft Nockklång Patergassen lädt am Wochenende zum 75-Jahr-Jubiläum © Singgemeinschaft Nockklång Patergassen

„Als sich damals viele Vereine abgespalten haben, ist der Chor und die Gemeinschaft geblieben. Das ist auch, worum es im Chor geht – die Gemeinschaft“, sagt Obmann Michael Ragoßnig. „Innerhalb vom Chor bin ich nie alleine und es herrscht eine großartige Unterstützung von allen Seiten.“ Momentan zählt der Chor 34 aktive Mitglieder, die sich auf 17 Männer und 17 Frauen aufteilen. „Wir haben Mitglieder von 18 bis 78“, verkündet der Obmann stolz. Seit 2011 gibt es auch wieder einen eigenen Männerchor. Neue Mitglieder sind übrigens stets willkommen. „Wir suchen immer neue Talente – idealerweise Sopran.“

Neuer Tonträger alle 20 Jahre

Die 75-Jahr-Feier wird am Wochenende (24. & 25. Mai) im Nockstadl über die Bühne gehen. Am Samstag geht's um 19.30 Uhr los. Highlight ist bestimmt die Präsentation der neuen CD des Chors. Neben zahlreichen aktuellen Nummern finden sich auch jene Aufnahmen, die im Jahr 1986 auf einer Schallplatte waren und einladen so auf eine Reise von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. „Vor 20 Jahren gab es die letzte CD und vor 40 Jahren die Schallplatte“, erklärt Ragoßnig. Sonntag beginnt ab 9 Uhr das Jubiläumsfest, samt Festgottesdienst, Gastchören und Hüpfburg.