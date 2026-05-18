Es ist ein „offensichtlich unbewohntes, mehrgeschossiges Gebäude“, in dem laut Grazer Berufsfeuerwehr am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen ist. Um 16.39 Uhr ging der Alarm ein, 25 Leute rückten in die Spitzgasse nahe Don Bosco aus, die aber noch zum Bezirk Straßgang gehört.

Als die Feuerwehr mit ihren sechs Fahrzeugen eintraf, hatte bereits die ebenfalls alarmierte Polizei mit Handfeuerlöschern erste Versuche unternommen, das Feuer unter Kontrolle zu halten. Der Brand ist in einem alten Schlafzimmer ausgebrochen und konnte in weiterer Folge von den Feuerwehrleuten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Ausbreiten des Feuers auf das restliche Gebäude konnte so verhindert werden.

Das ganze Haus wurde durchsucht, es wurden aber keine Personen gefunden, die sich darin aufgehalten hätten. Insofern wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt jedenfalls mehrere Tausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.