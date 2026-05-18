Schwerer Verkehrsunfall Sonntagabend auf der Ferndorfer Straße (L37) in der Marktgemeinde Weißenstein: Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war kurz nach 18.45 Uhr in Fahrtrichtung Puch unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abkam und die Leitschiene touchierte. Der Pkw wurde in der Folge in die Luft katapultiert. Nach mehrmaligem Überschlag kam der Pkw im angrenzenden Feld zum Stillstand.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Lenker konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Puch mit 15 Personen und zwei Fahrzeugen.