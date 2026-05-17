Die Handball-WM 2027 im Jänner in Deutschland wird ohne Österreich über die Bühne gehen. Österreichs Nationalteam erreichte nach der 25:26-Heimniederlage am vergangenen Mittwoch in Graz im Rückspiel in Olsztyn gegen Polen nur ein 30:30 (17:13) und schied damit in der Addition aus. Allerdings entwickelte sich in Polen ein wahres Drama, in dem die Mannschaft von Trainer Iker Romero lange Zeit auf dem Weg zur WM im Nachbarland war, ehe der Faden ein wenig riss.

Denn Österreich spielte zu Beginn überlegt, clever, in der Defensive und in der Deckung hart und überlegt. Und im Angriff hatte sich das Videostudium offenbar ausgezahlt, fand man gegen die körperlich so „riesigen“ Polen die richtigen Mittel. Vor der Pause machten die Österreicher aus einem 11:10 sogar eine 15:10-Führung, alles schien auf dem richtigen Weg. Doch nach der Pause folgten neun „schwarze“ Minuten, in denen nur ein Tor gelang, aus der 17:14-Pausenführung wurde innerhalb von 19 Minuten ein 23:25-Rückstand. Doch dank einiger Paraden von Constantin Möstl und auch Leon Bergmann kämpfte sich Österreich immer wieder heran, hatte nach einem von Möstl parierten Siebenmeter in der letzten Minute sogar die Chance, auf den gewünschten Zwei-Tore-Vorsprung zu erhöhen, der Österreich zur WM gebracht hätte.

Doch es kam anders: Die Zeit wurde ohne Wurf heruntergespielt, Mykola Bilyk musste schließlich werfen, sein Wurf wurde vom polnischen Keeper Marcel Jastrzebski, der auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde, pariert. Und im Gegenzug schafften die Polen drei Sekunden vor Schluss den Ausgleich, der auch das Sieben-Meter-Schießen um den WM-Platz obsolet machte. Die Polen jubelten, die Österreicher brachen teilweise weinend zusammen. Der Kampf über 120 Minuten, den Romero prophezeit hatte, wurde just in der 120. Minute doch noch verloren.