Wenn man die mediale Aufregung der letzten Tage um den 70. Eurovision Song Contest in Wien mitverfolgt hat, wurde man beim offiziellen Grazer Public-Viewing im Schubertkino doch ein bisschen überrascht. Zwar war der große Einsersaal im Untergeschoß eine halbe Stunde vor Beginn schon zu gut zwei Drittel gefüllt, aufgeregte Vorfreude und Begeisterung wie sie aus Wien und von Public-Viewings andernorts auf die Leinwand übertragen wurden, war allerdings kaum zu orten.

Auch an Verkleidungen hatte man eher gespart. Eine Gruppe Briten hatte sich mit bunten Perücken und Union Jacks ausgestattet, eine spät eingetrudelte, jüngere Truppe aus Italien wachelte in der undankbaren ersten Reihe gelegentlich mit der mitgebrachten grün-weiß-roten Tricolore. Vom Glanz und Glitter des ESC war aber wenig zu bemerken.

Immerhin präsentierte sich das Publikum, wie es sich für eine Studierenden- und Tourismusstadt gehört, international. Nanna und Aino aus Finnland verschlug es zum ersten Mal nach Graz. Wien, das sie im Zuge ihrer Interrail-Tour eigentlich besuchen wollten, war just wegen des ESC ausgebucht gewesen. Dass der Beitrag ihres Landes lange klar als Favorit gehandelt wurde, hielt die beiden nicht davon ab, ihre persönliche Stimme dem Österreicher Cosmó zu geben.

Anders als die beiden zehnjährigen Grazerinnen Mavie und Anastasia, die in der Warteschlange die Choreografie zu Linda Lampenius und Pete Parkkonens „Liekinheitin“ – zu Deutsch „Flammenwerfer“ – performten. Ein älterer Herr, der sich seine Karte schon vorab besorgt hatte, meinte unterdessen, er sei nur gekommen, um zu sehen, ob unter den Wettbewerbsbeiträgen ein einziger guter dabei ist. „In den Siebzigern war die Musik beim ESC mit ABBA und Vicky Leandros noch viel besser.“

Gähnende Leere in der Eishalle Liebenau

Während des Finales im voll besetzten Kinosaal ging es in qualifizierter Wohnzimmeratmosphäre familiär gemütlich zu. In die Eishalle Liebenau verirrten sich hingegen nur einige wenige ESC-Fans zum dort organisierten Public Viewing, die sich den Spaß am größten Musikwettbewerb der Welt dennoch nicht nehmen ließen.

Auch im Dieselkino wurden für den ESC die Säle geöffnet, vor dem Beginn der Übertragung wurden die Gäste sogar mit einer Tanzperformance auf den Abend eingestimmt. Eine Gruppe der Seiersberger Ballettschule En Pointe begeisterte mit ihrer Choreografie, ehe es ausgestattet mit Snacks für die Anwesenden in den Kinosaal ging.