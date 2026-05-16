Die mit 49.700 Euro dotierten Gösser Open sind geschlagen und der Sieger kommt dieses Jahr aus Spanien. Alejandro Rodriguez Andreu, der mit insgesamt 15 Schlägen unter Par nicht zu besiegen war, jubelte über den Titel. Auf dem geteilten zweiten Platz folgten der Franzose Augustin Hole und die Italiener Andrea Romano und Filippo Grossi. Bester Österreicher im Feld war mit Jakob Lotschak ein Amateur. Der Steirer wurde Siebenter, drei Schläge fehlten ihm am Ende auf Rang eins. Als Führender in den Finaltag gegangen, spielte er vier Birdies auf den ersten sechs Löchern und steuerte auf den Heimsieg zu. Dann ging es für den 21-Jährigen aber bergab. „Das war ein Traumstart. Die zweiten neun Löcher waren dann eher so dahergespielt. Ich bin aber trotzdem sehr stolz auf mich“, sagte Lotschak.