Nach drei Meistertiteln in vier Jahren verlässt Stürmerstar Robert Lewandowski den FC Barcelona wieder. Der mittlerweile 37-jährige Torjäger, der in dieser Saison einige Male verletzt war, bekommt bei den Katalanen keinen neuen Vertrag mehr. „Kam als Star, geht als Legende“, schrieb Barcelona in den sozialen Medien. „Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist“, erklärte Lewandowski.

Der Pole erzielte 119 Pflichtspieltore für Barca. Noch unklar ist, was er nun macht. „Ich werde die Liebe, die ich von den Fans in meinen ersten Tagen erhalten habe, nie vergessen“, schrieb Lewandowski bei Instagram.