Man möge meinen, dass es in der Grazer Innenstadt am Samstag etwas gratis gebe, so lange ist die Schlange, die sich durch die schmale Sporgasse zieht. Das Ende der Schlange mündet im dort befindlichen Swatch-Store, wo die „Royal Pop“, eine Taschenuhr aus einer Zusammenarbeit zwischen Swatch und dem Schweizer Luxusuhrenhersteller Audemars Piguet, ihren Verkaufsstart feiert.

Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag hatten sich laut der Instagram-Seite „grazwellness“ mehr als 30 Menschen vor dem Geschäft versammelt, um am Samstag die ersten zu sein, die eines der 400 Euro teuren Exemplare mit nach Hause nehmen dürfen. Die ersten Plätze in der Schlange haben sich allerdings bereits vor Tagen fünf Freunde aus Polen gesichert. Die jungen Männer haben schon am Dienstag mit Camping-Sessel und Proviant ihr Lager vor dem Swatch-Store aufgeschlagen – wir berichteten. In acht Farben ist die Uhr erhältlich, die Stückzahl ist limitiert.