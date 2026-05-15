Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in Lienz bei Verkehrskontrollen ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen und Lichtmaske auf. Trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Lautsprecher des Funkstreifenwagens fuhr der Lenker mit einer weiteren Person am Sozius ohne anzuhalten in östlicher Richtung davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Nachfahrt führte über mehrere Straßen. Der Lenker wurde mehrmals aufgefordert das Fahrzeug anzuhalten, veruschte aber mit riskanten Fahrmanövern der Kontrolle zu entgehen. Erst in einem Waldweg rutschte das Vorderrad des Mopeds weg und Lenker und Mitfahrer stürzten.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 14-jährige österreichische Mopedlenker keinen Führerschein hat und ihm das Kleinkraftrad für eine Probefahrt überlassen wurde. Es werden mehrere Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.