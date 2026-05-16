Vor dem Eingang drängelt sich eine hübsch diverse, eindeutig internationale und durchaus glamourträchtige Menschenmenge: Nein, es handelt sich nicht um das Publikum des Song Contest, hier haben sich die Liebhaber des anderen großen Wiener Kulturevents dieser Tage versammelt: der Wiener Festwochen. Die sind im ESC-Getümmel zwischendurch fast untergegangen, sogar das traditionelle Eröffnungsspektakel auf dem Rathausplatz musste wegen des Wettsingens auf nächste Woche verschoben werden. Eröffnet wurde trotzdem; in der Halle E des Museumsquartiers trat man am Freitag an, sich zu behaupten, denn es gibt ordentlich was zu feiern: Die Festwochen haben ihre ersten 75 Jahre auf dem Buckel, das wird mit einer Inszenierung des Intendanten Milo Rau begangen, der sich nichts weniger vorgenommen hat als „Das beste Stück aller Zeiten“ auf die Bühne zu bringen.

Sisi und ein sächselnder Lipizzaner

Einem solchen Vorhaben ist das Scheitern natürlich bereits eingeschrieben, und nicht anders ist das geplant, weil: kleiner Meta-Scherz. Dann steht Inge Maux, die gemeinsam mit Samouil Stoyanov durch diesen Abend führen wird, auf der Bühne der ehemaligen Stallungen und schwärmt: von der Stille, bevor es losgeht. Das tut es dann, mit Karacho. Maux wird berichten, wie sie als Teenager engagiert wurde, den Todesschrei der „Lulu“ auszustoßen, weil man die Stimme der Darstellerin schonen wollte. Eine kurze Geschichte der Welt führt bis zu Sisi, die im Sarg hereingetragen wird, ein Lipizzaner trabt herein und wird auf einer Videoleinwand, leicht sächselnd, von seinen Bühneneinsätzen berichten, ein Paar erzählt, wie es einander bei einem Festwochenkonzert (Brahms!) kennengelernt hat und welche Schicksalsschläge seither zu meistern waren, ein Mann, mit einer tödlichen Knochenkrankheit geschlagen, wünscht sich auf der Bühne sterben zu dürfen, ein Performer und Sexarbeiter zeigt, wie man Eigenurinfontänen erzeugt, ehe ihm sein bestes Stück abgetrennt wird, auf dem Würstchengrill landet und von einer Performerin verschlungen wird, die (siehe „Wir Hunde“, SIGNA, 2016) als Hund auftritt. Wohl eine kleine Hommage an die Skandale, die die Festwochen überstehen mussten: Gottfried von Einems „Jesu Hochzeit“ von 1980 wird ebenso die Reverenz erwiesen wie Romeo Castelluccis „Sul concetto di volto nel figlio di Dio“ von 2013: Damals schmissen Kinder Handgranaten auf ein Gottesbild, religiöse Gruppen störten die Premiere.

Der Lipizzaner hat nicht nur einen Auftritt, er kommt auch zu Wort © Ines Bacher

Die Säulenheiligen und ihre Inszenierungen

Ausgiebig wird der Säulenheiligen der Festwochen und ihrer Inszenierungen gedacht, Luc Bondys „Möwe“, Peter Zadeks „Hamlet“, zwischendurch sprechen George Tabori und René Pollesch KI-animiert von einer Videoleinwand, ihre Porträts werden wie Ikonen über die Bühne getragen. Natürlich auch jenes von Christoph Schlingensief, der dem Festival mit der Containershow „Bitte liebt Österreich“ den allerschönsten Skandal bescherte; ihm zu Ehren wird sogar der Kritiker Heinz Sichrovsky auf die Bühne geholt, auf dass er sich in liebevollen Erinnerungen an den Regisseur ergehe.

Im Laufe der 90 Minuten zeigt sich, dass Rau, der in seinen Inszenierungen stets das echte Leben auf der Bühne haben will, hier Menschen versammelt, die den Festwochen – als Stars, Performerinnen, Kleindarsteller, Statistinnen, Lichtdesigner, Musiker, Publikum, Gegnerin – verbunden sind. Ein Stück wird aus all dem natürlich nicht. Aber eine lebhafte, nostalgische Revue, in der mit üppig aufgestrichenem Bedeutungseifer dann noch behauptet wird, dass natürlich nur das Leben selbst das beste Stück sein kann. Das ist jetzt wirklich keine epochale Erkenntnis, aber es genügt ja, dass „Das beste Stück aller Zeiten“ zeigt, wie intensiv sich Kunst und Leben verbinden können – und sich in den Biografien der Menschen auf der Bühne (und wie man vermuten darf: auch im Publikum) bereits verbunden haben.