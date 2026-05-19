Geologie ist eine ganz schön steinige Materie. Aber es sind nicht die Folgen des ständigen Holperns über die Schotterpiste der berühmten chilenischen Panoramastraße Carretera Austral, die einen kurz nach der Ankunft im kleinen Dorf Puerto Río Tranquilo am Südufer des General-Carrera-Sees plötzlich die Welt in allen möglichen Blautönen sehen lassen.

Tatsächlich wähnt man sich unter den Kuppeln, in den Tunneln und zwischen den Bögen und Säulen der Capillas de Mármol, der Marmorhöhlen, wie in einer kunstvoll mit Fresken ausstaffierten Kathedrale. Nur ohne Orgel – dafür aber stellenweise mit Echo.

Marmorhöhlen: Ein Farbenspiel aus Stein, Licht und Wasser

Die bekanntesten Formationen tragen klangvolle Namen wie „Marmorkathedrale“ oder „Marmorkapelle“ – allerdings sind die Künstler, die an den massiven Marmor Hand angelegt haben, keine Menschen, sondern Wellen und Wind. Mit tatkräftiger Unterstützung der Gletscher, die Gestein geschliffen und in den See gespült haben: Das sogenannte Gletschermehl reflektiert das Licht, weshalb das Wasser fast unwirklich türkis wirkt.

Insgesamt sieht das streng geschützte Höhlensystem aus wie einem Fantasyfilm entsprungen. Und weil das intensive Farbenspiel je nach Licht und Wasserstand variiert, gleicht kein Besuch dem anderen.