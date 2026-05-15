76-Jährige Villacherin wurde Opfer eines Betruges. Sie wurde durch eine Internetwerbung auf die Webseite „Avatrade“ aufmerksam, auf welcher der Bundeskanzler zu sehen war, wie er vermeintlich Geld vermehrte. Durch einen Klick auf einen Link, meldete sich ein vermeintlicher Broker per WhatsApp und nach einigen Telefonaten tätigte die Frau zwischen Ende April und bis zur Anzeige am Freitag zwei Überweisungen auf unterschiedliche Konten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Millionenbetrug mit Fake-Promis

Erst Ende April wurde in Österreich ein Millionenbetrug mit gleicher Masche aufgedeckt. Auch hier wurden die Identitäten von bekannten Persönlichkeiten wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder ORF-Moderator Armin Wolf benutzt.

Wie die Behörden bekanntgaben, wurden die Opfer mit diesen falschen Informationen zu Investitionen gebracht. Drei Call-Center in Albanien wurden ausgehoben und zehn Personen festgenommen. Auch Österreicher waren unter den Opfern. Der Schaden beträgt mindestens 50 Millionen Euro.