„O Fortuna“: Das ewige Kreisen der Welt zwischen Glück und Unglück beschreibt der mächtige Anfangs- und Schlusschor. Deshalb drehte sich im Hintergrund ein verspiegeltes, feuerumranktes Schicksalsrad, wobei Flammen scheinbar sogar bis in die Logen brannten und worin Fortuna ganz in Rot thronte: So spektakulär die ästhetische Visualisierung von Carl Orffs „Carmina Burana“ am Opernhaus Laibach begann und endete, so reizüberflutend wirkten bald die pausenlosen weiteren Projektionen mit einem Roulette, Blumen, Fischen, animierten Figuren und Monstern etc.

Manfred Schweigkofler sorgte für Szene und Regie, in der auch viele durchgespielte, teils deftige Szenen der Protagonisten, des durchchoreographierten Chores und einiger mitreißender Tänzer (Choreographie: Lukas Zuschlag) zu sehen waren.

Ergänzt wurden die „Cantiones profanae“ mit Ausschnitten aus „Catulli carmina“ und „Trionfo di Afrodite“ ebenfalls von Orff. Leider wurde der unwiderstehliche Flow der Musik immer wieder durch Betrachtungen der Schauspielerin Jožica Avbelj etwa über Glück, Liebe, Schicksal abrupt unterbrochen.

Gefühlvoll und glockenrein auch in den schwindelnden Höhen sang Nina Dominko. Franko Klisović interpretierte auch für einen Tenor den kaum singbaren „gebratenen Schwan“ mühelos. Als profunden Bass erlebt man Marko Ferjančič. Enttäuschend allerdings Ivan Andres Arnšek, der den Baritonpart unsauber und unschön gestaltete. Das zu den meist gespielten Chorwerken der Moderne zählende extrem wirkungsvolle Werk des bayerischen Meisters erklang im Orchester der Laibacher Oper unter Marko Hribernik teils zu wenig akzentuiert aber trotzdem mit reichen dynamischen, melodischen und rhythmischen Erscheinungen. Jubel!