Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) waren beim Regionalmanagement Südweststeiermark (RMSW) zu Gast, um sich mit regionalen Experten über die Bedeutung der Landwirtschaft für Biodiversität, Biotopverbund und Regionalentwicklung auszutauschen.

„Insbesondere die breite interdisziplinäre Zusammenarbeit unter dem Dach des Regionalmanagements führt dazu, über fachliche Grenzen hinweg Lösungen zu finden und Herausforderungen langfristig bearbeiten zu können“, meint RMSW-Geschäftsführer Lasse Kraack. Bei der Exkursion zum Weingut Polz in der Marktgemeinde Straß wurden schon umgesetzte biodiversitäts- und biotopverbund-fördernde Projekte vor Ort besichtigt.

Eine im Bau befindliche Trockensteinmauer bereichert den Weingarten bald ebenso wie eine geplante Blühwiese. Auf diese Weise finden heimische Pflanzen und Tiere auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen Lebensraum und Nahrungsquellen.