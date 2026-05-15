Wie schon in den letzten Jahren ging in Köflach so etwas wie die Generalprobe für das Finale des Eurovision Song Contests über die Bühne. Am Freitag fand nämlich der „Schoolovision Song Contest“ statt, an dem insgesamt 24 Länder mit jeweils einer Grundschule teilnahmen. Mit dem Song „Kopfhörer auf“ und dem dazugehörigen Musikvideo vertrat die 3a-Klasse der Volksschule Köflach Österreich.

Aufgrund des Engagements von Lehrer und Musiker Julian Sirowatka konnte die weststeirische Schule in den letzten Jahren bereits mehrfach Spitzenplatzierungen erzielen, darunter einmal sogar den sensationellen zweiten Platz. Entsprechend groß waren die Erwartungen und die Spannung bei der Punktevergabe, die per Livestream weltweit übertragen wurde.

Musikproduktion in der Schule

Die Schülerinnen und Schüler verfolgten diese gemeinsam im Bewegungsraum der Schule, in dem das Musikvideo zu ihrem Song gedreht wurde. „Das ist für die Kinder immer ein Highlight, bei dem sie wirklich über ihren Schatten springen. Es ist schön, dass jeder Beitrag anders und einzigartig ist“, sagte Direktorin Nicole Laschat.

Der Songtext wurde erstmals vollständig auf Deutsch und im Dialekt verfasst. „Diesmal haben Patrick De Benedetto-Freisinger von der Band ‚Alle Achtung‘ und sein Team von PDBF-Records den Song für uns produziert. Sie sind dafür extra in unsere Schule gekommen“, erzählte Sirowatka. Für die Kinder war die professionelle Musikproduktion ein besonderes Erlebnis.

Freude über Gemeinde-Geschenk

Schlussendlich sicherte sich die VS Köflach mit Rang zwölf einen starken Platz im Mittelfeld beim ESC der Volksschulen. „Man kann leider nicht immer gewinnen, aber euer Song ist großartig. Darum zahlt euch die Gemeinde zum Schulschluss einen Ausflug in den Trampolinpark Jump 25“, verkündete Bürgermeister Helmut Linhart, der gemeinsam mit Stadträtin Stefanie Galler und dem Lehrerteam die Daumen gedrückt hatte. So brandete bei den Kindern doch noch großer Jubel auf. Applaus gab es natürlich auch für die siegreiche Volksschule aus Schottland.