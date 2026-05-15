Ein Abend der guten Laune, der kühlen Getränke und der entspannten Atmosphäre. Nun ist auch Feldkirchen auf den After-Work-Zug aufgesprungen und veranstaltet am 3. Juli erstmals eine solche Veranstaltung. Unter dem Motto „10 Wirte – eine Idee“ laden die Gastronomiebetriebe rund um den Hauptplatz gemeinsam zu einem besonderen Sommerabend ein.

Start ist ab 17 Uhr. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf DJ-Beats von Slandersam, feine Kulinarik und ein einladendes Ambiente mitten in der Innenstadt freuen. Es ist eine neue Initiative, die vom Stadtmarketing Feldkirchen ins Leben gerufen wurde und von Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) unterstützt wird.

Ob jung oder alt, ob After-Work-Drink mit Freunden, gemütlicher Genussabend oder sommerliches Feiern unter freiem Himmel – bei „10 Wirte – eine Idee“ steht das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Die Veranstalter wollen damit nicht nur für Unterhaltung und Lebensfreude sorgen, sondern auch zeigen, wie lebendig und vielfältig die Gastronomie in Feldkirchen ist.