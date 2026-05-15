Es ist ein Fall, den Medien als „Verbotene Liebe“ bezeichnen, tatsächlich ist es aber ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt, der sich unter Paragraf 212 des Strafgesetzbuches einordnen lässt: Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses.

Zu den Fakten: In Wien hatten eine 24-jährige Kindergärtnerin und ein 14-jähriger Schüler über Monate eine sexuelle Beziehung. Die Frau wurde aus diesem Verhältnis sogar schwanger – erlitt allerdings eine Fehlgeburt. Das zusätzlich Problematische an diesem Fall: Die beiden Personen lernten sich auf einem der rund 15 Bildungscampusse der Stadt Wien kennen. Sogar Kolleginnen der Pädagogin sollen von dem Verhältnis gewusst haben. Sie schwiegen zu dem Fall aber.

Die Kronen Zeitung zitierte die Bildungsdirektion Wien mit den Worten: „Die Schulleitung ist unmittelbar nach Kenntnis des Verdachts ihrer Meldepflicht nachgekommen und hat sowohl die Abteilung Stadt Wien – Kinder- und Jugendhilfe (Anm. d. Redaktion MA 11) wie auch die Landespolizeidirektion Wien sowie die Bildungsdirektion informiert.“

Berufliche Konsequenzen sind offen

Der Pädagogin drohen nun im Fall eines Schuldspruchs bis zu drei Jahre Haft. Der naheliegende Gedanke, dass es sich bei dem Sachverhalt auch um sexuellen Missbrauch handeln würde, trifft übrigens nicht zu. Das wäre der Fall gewesen, wenn der Bursche erst 13 Jahre alt gewesen wäre. Welche beruflichen Konsequenzen der Frau drohen, ist offen. Sie ist krankgeschrieben, seit sie die Fehlgeburt erleiden musste.