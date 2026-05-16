Man sagt: Alle Wege führen nach Rom. Für Robert Auer hingegen führen diese zum Rührerbauer, Kapfenbergs höchstgelegenem Bergbauernhof.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten führt der Kapfenberger, der in Deuchendorf zuhause ist, über jede Fahrt, bei der er den Bergbauernhof von Johann und Christiane Gruber besucht, Buch. Fahren könnte er die Strecke schon im Schlaf, mit verbundenen Augen oder auch rückwärts.

Alles genau aufgezeichnet

„Vor vielen Jahren hat ein Kollege beim Zusammensitzen zu mir gesagt, dass er schon 100 Mal zum Rührerbauer gefahren ist. Da dachte ich mir, so oft war ich sicher auch schon dort. Dann hat für mich die Challenge begonnen“, erinnert sich Auer.

Egal welcher Weg, ob als Zwischenziel einer anderen Tour oder als Endstation: Jede Berührung mit dem Rührerbauer, der auf einer Höhe von 1130 Metern liegt, zeichnete der heute 69-Jährige auf. Auch ein künstliches Hüftgelenk, das Auer letztes Jahr bekommen hat, hielt den Hobby-Sportler nicht von seinem Vorhaben ab.

Auch in den Dolomiten unterwegs

So schaffte er es im Schnitt 55-60 Mal im Jahr zum Rührerbauer. Bei seiner Standard-Strecke bezwingt er dabei jedes Mal 660 Höhenmeter. „Der Sport verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang und begeistert mich einfach“, sagt Auer, der seine Ausdauer auch schon beim „Maratona delle Dolomiti“, einem Radmarathon über acht Dolomiten-Pässe, unter Beweis stellte.

Vier Mal die Eins

Besonders beeindruckend dabei: Auf einen E-Motor bei seinem Fahrrad verzichtet der Kapfenberger. „Ich bin alles freilich ohne gefahren“, gibt er zu wissen. Nachdem Auer im Jahr 2021 das 750. Mal zum Rührerbauer gefahren ist, war es nun am 9. Mai so weit. Bei der offiziellen Saisoneröffnung strampelte er das 1000. Mal hoch und wurde anschließend feierlich empfangen.

„Zu Christiane und Hans vom Rührer hat sich mittlerweile auch eine gute Freundschaft entwickelt. Das und die vielen tollen Begleiter, die ich immer wieder habe, machen mittlerweile eine besondere Gemeinschaft daraus, die ich nicht mehr missen möchte“, freut sich Auer. Ob er noch einmal 1000 Fahrten für die 2000 drauflegt? „Das nächste Ziel sind erst einmal vier Einser, also 1111“, lacht er.