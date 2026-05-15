Eine Klangwolke hing am Mittwochabend über der Grazer Innenstadt. 40 heimische und internationale Chöre hatten an zahlreichen Örtlichkeiten in der Innenstadt ihre Stimmen erhoben und zeigten unter anderem im Landhaushof, im Gemeinderatssaal des Rathauses und im Heimatsaal ihr Können. Es sollte der Auftakt sein für eines der größten Chorfestivals weltweit – „Voices of Spirit“. Jährlich verwandelt sich die steirische Landeshauptstadt unter der künstlerischen Leitung von Vocalforum-Gründer Franz Herzog in einen Tempel der Chormusik.

Über den Stargast des heurigen Festivals freute sich die Chorgemeinde besonders, mit Ēriks Ešenvalds konnten Herzog und sein Team eine Koryphäe der Chormusik für „Voices of Spirit“ gewinnen. Einigen Chören, darunter das Vocalforum, wurde beim großen Galakonzert „Passio & Resurrection“ im Stefaniensaal die Ehre zuteil, ihr Programm mit Ešenvalds als Dirigent vorzutragen. Schon Tage vor dem Festival war fleißig geprobt worden, die Kleine Zeitung durfte vorab dabei sein.

Jugend lädt zum Konzert, Abschluss in der Schutzengelkirche

Auch an die Jugend wird im Rahmen des Festivals gedacht: Die teilnehmenden Jugendchöre laden am Freitagabend in der Andräkirche zum Konzert, im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium zeigen die Teilnehmenden der Masterclass „Vocal Music“ gemeinsam mit Simone Kopmajer ihr Können. Auch Pop und Jazz haben beim Konzert „Sound & Groove“ in der Andräkirche ab 20 Uhr am Freitag Platz.

Am Samstag lassen die „Voices of Spirit“ mit mehreren Schlusskonzerten die letzten Töne des heurigen Festivals langsam verklingen, während ab 16.30 Uhr in der Andräkirche die Masterclass Dirigieren den Schlussakkord anstimmt, wird ab 20 Uhr bei „Heaven & Earth“ in der Schutzengelkirche noch einmal alles gegeben. Der Jugendchor Österreich, das Vocalforum und der Projektchor Ešenvalds füllen zwei Stunden lang die Kirche mit ihren Stimmen. Am Sonntag wird dann mit einem Gottesdienst im Grazer Dom der finale Abschluss zelebriert.