Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer fuhr am späten Mittwochabend kurz nach 22 Uhr mit seinem Auto auf der B 83 Kärntner Straße von Pörtschach kommend in Fahrtrichtung Krumpendorf. Auf Höhe der Ortschaft Pritschitz kam der Lenker von der Fahrbahn auf das Straßenbankett ab und daraufhin ins Schleudern.

Daraufhin prallte der Wagen gegen eine Bushaltestelle und blieb schlussendlich im dahinterliegenden Straßengraben seitlich liegen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 19-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Am Auto und der Bushaltestelle entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung.