„Schüler:innen brauchen ein sicheres und angemessenes Lernumfeld. Wenn von einer Schule Fensterbalken fallen, darf die Sanierung nicht weiter aufgeschoben werden“, äußert sich Neos-Klubobmann Niko Swatek in einer Aussendung. Mit der Aussage bezieht er sich auf einen Vorfall in der vergangenen Woche, als sich ein Fensterbalken an der Mittelschule Bad Radkersburg löste und auf den Gehsteig krachte.

Offener Brief und Neos-Forderungen

Eine Person aus dem Umfeld der Schule nahm das zum Anlass, um in einem offenen Brief die „baulichen Mängel“ der Schule zu thematisieren und eine rasche Generalsanierung einzufordern (wir berichteten). Dass der Baustart frühestens im Jahr 2028 liegen solle, stößt den Neos sauer auf.

Swatek fordert: „Bei der Sicherheit von Kindern darf nicht abgewartet werden.“ Rasche Sicherheitsüberprüfungen, Sofortmaßnahmen zur Überbrückung und eine umgehende Sanierung der Schule seien notwendig, wendet er sich an die Landesregierung und Bildungslandesrat Stefan Hermann.