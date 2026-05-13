Ein Forstunfall hat sich Mittwochvormittag im Bereich Rosenbach in der Gemeinde St. Jakob im Rosental ereignet. Ein 40-jähriger Mann war gegen 11 Uhr bei Forstarbeiten etwa zehn Meter über eine Böschung gestürzt. Durch den Sturz zog er sich eine stark blutende Wunde im Kopfbereich zu.

Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber mittels Seil aus dem Gelände geborgen und anschließend in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen auch die Bergrettung sowie die Freiwilligen Feuerwehren Maria Elend und St. Jakob im Rosental.