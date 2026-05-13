Der Lauf- und Walkingtreff Halbenrain startete am vergangenen Samstag erfolgreich in eine neue Saison. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersgruppen versammelten sich vor dem Gemeindezentrum, um gemeinsam Sport zu treiben.

Gelungener Saisonstart

„Der Lauf- und Walkingtreff hat das Ziel, möglichst viele Menschen zur Bewegung zu motivieren. An einem Tag wie heute sieht man, welche Begeisterung Bewegung auslösen kann und wie schön gemeinsamer Sport verbindet“, so die Organisatorinnen Christina Zwanzger und Elisabeth Scheucher.

Besonders erfreulich war für die beiden deshalb die große Altersspanne bei den teilnehmenden Sportbegeisterten – von drei bis 75 Jahren seien alle Altersgruppen und Generationen vertreten gewesen. Angeboten wurden vier Gruppen – jeweils

zwei für Läuferinnen und Läufer sowie Walkerinnen und Walker. Die Routen führten durch den Biosphärenpark Unteres Murtal.