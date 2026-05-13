Das Einzelbett wird im Forum Stadtpark zum Symbol für die Einsamkeit. Viele Formen der Einsamkeit lassen sich abbilden, sei es eine erzwungene oder eine freiwillige, eine produktive oder eine zerstörerische. Wobei die Grenzen bisweilen schwer auszumachen sind. Das Bett als „Refugium“ oder als „Gefängnis“, wie es das Kuratorenteam des Forums nennt. Das Thema ist natürlich viel zu weitläufig, um erschöpfend in einer Ausstellung beleuchtet zu werden, „Island of Loners“ zeigt aber eine der spannendsten Facetten des Phänomens. Der Trend zum Rückzug ins Schlafzimmer wurde ja von Kulturschaffenden selbst vor einigen Jahrzehnten betrieben, um No-Budget-Produktionen voranzutreiben und sich den herkömmlichen Mechanismen der Produktion zu entziehen. Daraus wurde die Do-it-Yourself-Ideologie der Selbstermächtigung. Die Gesellschaft ist nachgefolgt: Firmen forcieren das Home-Office und schaffen damit neue Freiräume bzw. neue Formen der Einsamkeit. Das zeigt die Installation „common ground II“ von Xenia Lesniewski recht plakativ, ein Eck des Bettes ragt in den Stadtpark, daneben raucht es aus dem Laptop und der Kaffeeautomat geht ständig über.

Die Bettenhöhle als Installation

Dass Elodie Grethen sich ein Bett in einen Park gelegt hat, war nicht bloß ein soziales Happening, sondern auch poetische Bildarbeit: Die Sonne hat auf der lichtempfindlichen Bettwäsche einen Abdruck geschaffen, eine Cyanotypie als Gruß an die Anfänge der Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Abdruck „feeling blue“ changiert zwischen religiösen Konnotationen und Höhlenmalerei.

Zwischen kindlichen Bettenhöhlen (wer hat sie einst nicht gebaut?) und einer Aufarbeitung des Long-Covid-Fatigue stehen die Arbeiten des Briten Garry Barker als großer Solitär in der Schau. Dessen Kunst ist radikal von der Auflösung des Autorenbegriffs geprägt. Der Künstler sieht sich selbst als Dienstleister und verweigert auch die Signaturen: Er arbeitet etwa mit älteren Menschen, gibt ihren Schmerzen und sonstigen körperlichen Befindlichkeiten Bilder und Skulpturen. In einem „Jugendzimmer“ im Forum steht außerdem ein „Chor“ aus Keramiken. Barkers Visualisierungen wirken wie Artefakte einer sozialen Praxis und scheinen damit wie das Gegengift zu einer Einsamkeit, die die Jugend zerstört und das Alter zum Leiden macht. Ein „Lonely Hearts Club“ aus Verstand und Mitgefühl.



Island of Loners. Forum Stadtpark Graz. Bis 18. Juni.