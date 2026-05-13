Nur noch etwas mehr als eine Woche, dann werden wieder Zehntausende – viele davon junge Kärntner und Steirer - über das Pfingstwochenende in Lignano feiern. In die Vorfreude vieler platzt nun jedoch die Nachricht über eine Tragödie in der beliebten Urlaubsdestination: Ein 18-jähriger Schüler ist nach dem Sturz von einem Hotel-Balkon verstorben.

Tod nach neun Tagen

Der 18-Jährige war bereits am 3. Mai verunfallt. Zunächst blieb der Schüler nach dem Sturz bei Bewusstsein, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch rapide. Er wurde ins Krankenhaus nach Udine geflogen, wo Ärzte versuchten, sein Leben zu retten. Der Zustand des Schülers blieb ernst, bis er am Dienstagabend den Kampf um sein Leben verlor. Sein Tod wurde in den letzten Stunden nach einem irreversiblen Koma festgestellt. Laut nationalen Presseberichten hat die Familie einer Organspende zugestimmt.

Eigentlich hätte es eine unbeschwerte Reise der Abschlussklasse des Gymnasiums „Galileo Galilei - Marie Curie“ sein sollen. Dort galt der Mann laut Nordest24 als Musterschüler. Die Nachricht von seinem Tod hat die Gemeinde Monopoli schwer getroffen. „Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Seine Leistungen hatten ihn bereits in die Reihen der akademischen Exzellenz Italiens katapultiert“, berichtet etwa Baritoday.it.

Vorsicht zu Pfingsten

Der tragische Unfall ruft kurz vor Pfingsten auch österreichischen Gästen in Erinnerung, wie wichtig Sicherheitsmaßnahmen sein können. Denn auch rund um das berühmte „Tutto Gas“ gab es in der Vergangenheit immer wieder derartige Vorfälle: 2019 stürzte ein Österreicher von einem Balkon in die Tiefe, im Vorjahr stürzte eine minderjährige Landsfrau von einem Garagendach und verletzte sich schwer.