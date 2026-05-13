Eine Rauchentwicklung, deren Ursache unklar ist, und fast 30 Kinder, die aufgrund dessen in der Gesäuse Lodge in Gstatterboden (Gemeinde Admont) eingeschlossen sind: So lautete dieser Tage die Übungsannahme für die Feuerwehren des Abschnittes Admont. Seinen Anfang nimmt alles mit der hausinternen Brandmeldeanlage, die Alarm schlägt. Nachdem der Besitzer der Gesäuse-Lodge die Feuerwehr alarmiert hat, schickt die Leitstelle die FF Weng und die FF Hieflau auf den Weg. Weil sich der Anfahrtsweg lang gestaltet und es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse zu vermissten Personen gibt, wird Abschnittsalarm ausgelöst und zudem auch die Drehleiter aus Liezen angefordert.

Die Hieflauer treffen als erste am Ort des Geschehens ein, rüsten sich mit schwerem Atemschutz aus und beginnen mit Lageerkundung, Menschenrettung und Brandbekämpfung. Die FF Weng betreut in der Zwischenzeit die Kinder, die bereits gerettet werden konnten. Nach dem Eintreffen der FF Hall wird der Rettungsschlauch im zweiten Stock angebracht, mit ihm und auch über die Drehleiter werden weitere Kinder aus dem Gebäude geholt. Währenddessen bauen die Feuerwehren Admont und Johnsbach unter anderem eine Zubringleitung zum Brandobjekt auf. Insgesamt stehen 97 Feuerwehrleute von acht Wehren im Einsatz.

Am Ende die gute Nachricht: Alle 27 Kinder konnten aus der Lodge gerettet werden. Die Abschlussbesprechung fand im Nationalpark-Pavillon statt, bei ihr richteten Bürgermeister Christian Haider, ABI Roland Rohrer und Nationalparkdirektor Herbert Wölger dankende und lobende Worte an die Einsatzkräfte.