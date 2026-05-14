Mehrere Holzplanken setzen in Millstatt der Wanderung im Bereich Steinschicht in Richtung Unterer Weinleitenweg auf einem öffentlichen und markierten Weg ein jähes Ende. In der Mitte des Zaunes – dieser wurde von dem Grundstücksbesitzer errichtet – wurde ein gelbes Schild angebracht. Darauf steht: „Kein Wanderweg! Betreten verboten! Privatgrundstück! U. a. wegen Enteignung durch die Gemeinde Millstatt.“ Die Informationen und Bilder des gesperrten Wanderweges liegen auch der Gemeinde Millstatt sowie Bürgermeister Alexander Thoma vor. Er habe schon mehrfach versucht, mit dem Grundbesitzer ins Gespräch zu kommen, um die Hintergründe seiner Tat zu erfahren – bislang jedoch ohne Erfolg.

Gegenüber dem Bürgermeister erklärte der Mann nur, dass er sich aktuell im Ausland befinde. „Er ist für uns nicht greifbar, das macht die Angelegenheit halt schwierig und gleich mit Geschossen aufzufahren macht alles nur schlimmer“, meint Thoma. Angesprochen auf den Satz mit der Enteignung antwortet er: „Ich weiß nicht, warum das dort klebt. Ich vermute, dass der Hintergrund ein vom Besitzer gestelltes Bauansuchen für den Grund oberhalb des Weges sein könnte. Dieses Ansuchen ist allerdings nach dem Bebauungsplan der Gemeinde Millstatt nicht bewilligungsfähig.“

Bürgermeister Alexander Thoma ist um ein klärendes Gespräch mit dem Grundstücksbesitzer bemüht © Marktgemeinde Millstatt

Einwilligung gekündigt

Bis dato lag zwischen Gemeinde und Grundbesitzer ein sogenanntes Prekarium vor. Dabei handelt es sich um eine Einwilligung, dass der Weg öffentlich genutzt werden darf. Dieses Prekarium wurde vom Grundbesitzer jedoch gekündigt. „Tatsache ist, dass das sein Grund und Boden ist. Natürlich könnte man das Ganze ausstreiten und klären lassen, ob es in der Vergangenheit irgendwelche ersessenen Wegerechte gibt. Aber das ist nicht meine Herangehensweise. Bevor man die Angelegenheit rechtlich aufarbeiten lässt, möchte ich das auf normalem Weg klären. Vielleicht handelt es sich ja auch nur um ein blödes Missverständnis, das sich ganz einfach aus der Welt schaffen lässt“, sagt Thoma. Erst nach diesem Gespräch möchte der Bürgermeister alles Weitere veranlassen.