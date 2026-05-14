Es scheint völlig logisch, und doch müssen Maja Ludwig und Lisi Schleicher, die Wirtinnen der Voisthalerhütte, wieder einmal darauf aufmerksam machen: Die Müllabfuhr fährt noch immer nicht auf den Hochschwab hinauf. Sie appellieren eindringlich: „Nehmt euren Mist doch bitte mit ins Tal.“

Denn abermals ging das Fleischer-Biwak, ein Notraum am Hochschwab, den man bei schlechtem Wetter oder körperlichen Beschwerden zur Rast nutzen kann, mit Müll über. Zuständig für das Biwak ist eben die zwei bis drei Gehstunden entfernte Voisthalerhütte und ihre Wirtinnen. Ein paar Mal im Jahr macht sich deshalb jemand aus ihrem Team auf, um im Biwak für Ordnung zu sorgen, die dortige kleine Apotheke nachzufüllen und die Decken auszutauschen.

Müllabfuhr am Berg?

Jeder Müll bedeutet dabei für sie Arbeit. Denn von ihrer Hütte aus müssen Ludwig und Schleicher den Abfall mit der Materialseilbahn hinunterbefördern lassen, um ihn im Tal selbst zur Entsorgung zu bringen. Das gilt sowohl für den Müll vom Biwak als auch für den Abfall, den schon so mancher Berggeher in allen Ecken und Ritzen ihrer Hütte hinterließ. Ob schlichtweg das Verständnis für diesen Aufwand der Entsorgung fehlt und manche wirklich an die Müllabfuhr am Berg glauben?

Der Müll im Biwak ging auch im letzten Jahr über © KK

Für so manchen Alpinisten ist das schwer nachvollziehbar. Ein Wegwart aus dem Bezirk, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, meint: „Man muss es sagen, wie es ist: Die Ignoranz steigt leider. Egal ob im Tal oder am Berg, den Menschen ist es lieber, dass ihr Müll liegen bleibt und ihn wer anders runterträgt, bevor sie ihn selbst mitschleppen.“ Im Fall des Fleischer-Biwaks wurde der dortige Müll schließlich von zwei Wanderern mit ins Tal geschleppt. Die Voisthaler-Wirtinnen richten diesen Berggehern ihren „wahnsinnigen Respekt“ und ein großes „Danke“ aus.

Das Bild von Müll am Berg zeichnet sich indes auch am Hirschenkogel am Semmering, wo zuletzt 61 engagierte Helferinnen und Helfer aus der Region einen ganzen Tag lang die Skipisten, Wanderwege und die angrenzenden Waldflächen gründlich von diversen Hinterlassenschaften befreiten.

Sogar Sperrmüll wird am Berg entsorgt

„Die Aktion macht jedes Jahr aufs Neue deutlich, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur ist. Alles, was mit auf den Berg genommen wird, sollte auch wieder mit ins Tal zurückgebracht werden“, teilen die Verantwortlichen der Umweltaktion „Mountain Clean Up“ mit, die diese mit dem Freizeit- und Sportverein Zauberberg in Kooperation mit der FCC Neunkirchen Abfall Service GmbH organisieren. Trotz vorhandener Entsorgungsmöglichkeiten an den Stationen zeige sich leider, dass noch immer Abfälle achtlos in der Natur zurückgelassen werden.

Die Aufräumerinnen und Aufräumer am Hirschenkogel © zVg

Die Fundstücke bei der Aktion reichen dabei von klassischen Abfällen wie Plastikverpackungen und Getränkedosen bis hin zu Glasflaschen, verlorenen Ausrüstungsgegenständen oder sogar diversen Sperrmüllteilen.

Beim Österreichischen Alpenverein beobachtet man derartige Entwicklungen am Berg genau. Bei dem im letzten Jahr veröffentlichten Hüttenknigge nahm deswegen auch das Thema „Müll am Berg“ einen Punkt ein. Es heißt: „Der Müll muss auf der Hütte aufwändig getrennt und wieder ins Tal transportiert werden. Produziert jeder einzelne nur eine kleine Menge Müll, schaut das bei einer vollen Hütte gleich ganz anders aus.“ Was mit auf den Berg genommen wurde, sollte deswegen auch wieder selbst mit hinuntergenommen werden.