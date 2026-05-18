Rund 2000 Triathletinnen und Triathleten versammelten sich am Wochenende am Stubenbergsee , um dort trotz Wind und kühlen Temperaturen den Apfellandtriathlon zu bestreiten. Wie in den letzten Jahren war auch dieses Mal der KSV Triathlon mit 31 Starterinnen und Startern gut vertreten, die den Wettbewerb in der Oststeiermark für die eigene Vereinsmeisterschaft nutzten.

Michael Neuhold gewann die Vereinsmeisterschaft bei den Herren © KSV Triathlon

Bei den Herren sicherte sich mit Michael Neuhold erstmals ein junges Talent den Sieg und entthronte damit den langjährigen Titelträger Andreas Tischler, der Zweiter wurde. Das Stockerl komplettierte Tomi Hölbling, der ebenfalls als eine heiße Aktie des Vereins gilt. Seine Schwester Hannah Hölbling konnte bei den Damen ihren Titel vor Teresa Kreuzer verteidigen, der dritte Platz ging an Anna Eibl, die erstmals antrat.